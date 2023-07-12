Собянин: После реконструкции начал работу филиал №1 поликлиники №69 в Новогиреево
Филиал №1 поликлиники №69 в районе Новогиреево начал принимать пациентов после реконструкции. Об этом в среду, 12 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, здание практически полностью перестроили и оно соответствует современному московскому стандарту. В результате в поликлинике увеличилось количество кабинетов как врачей общей практики, так и процедурных.
Кроме того, в поликлинике появилось новое медицинское оборудование. Также здание оборудовали безбарьерной системой и удобной навигацией, а близлежащую территорию благоустроили.
— На этой неделе первых пациентов также приняли четыре обновленные поликлиники в районах Очаково-Матвеевское, Орехово-Борисово, Южное Бутово, Северное Тушино, — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Параллельно с этим в столице проходит модернизация системы детского здравоохранения. В ходе работ специалисты улучшают материально-техническую базу, а также строят детские поликлиники, больницы и перинатальные центры.
Кроме того, в столице начал работать третий по счету комплексный сервис искусственного интеллекта. Он может диагностировать сразу несколько заболеваний с помощью компьютерной томограммы.