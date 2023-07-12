Обновление приложения «Метро Москвы» вышло для смартфонов на Android
В приложении «Метро Москвы» вышло обновление для устройств, поддерживающих операционную систему Android. Об этом в среду, 12 июля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Отмечается, что благодаря обновлению у пользователей получится быстрее строить маршруты. Также специалисты модернизировали раздел «Метро», из-за чего схема стала четкой, а цвета линий — яркими. При этом оповещения об изменении в работе станций появляются на схеме в разы быстрее.
— Мы разработали обновление с учетом пожеланий пассажиров, которые принимали участие в тестировании. Совсем скоро загрузим обновление и для iOS, — передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
В конце июня глава города Сергей Собянин сообщил, что жители столицы, у которых есть льготный проезд, смогут привязать социальную карту москвича в личном кабинете приложения «Метро Москвы». Мэр также отметил, что теперь учащиеся столичных школ и студенты колледжей и вузов смогут оформить льготные проезды через приложение, не обращаясь в кассу.