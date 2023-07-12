Мосгоризбирком выдал удостоверения кандидатов еще четырем претендентам на пост мэра Москвы
В среду, 12 июля, прошла регистрация еще четырех претендентов в качестве кандидатов на должность мэра Москвы на предстоящих сентябрьских выборах. Соответствующее решение приняла Московская городская избирательная комиссия.
Регистрацию прошли вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»), председатель комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Леонид Зюганов (КПРФ) и первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»).
Кандидатам выдали соответствующие удостоверения установленного образца.
8 июня было принято решение о выделении трех дней для голосования на выборах мэра Москвы. Они пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года. Проголосовать можно будет как очно, так и дистанционно.
10 июля в столице начал свою работу штаб общественной поддержки кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. Штаб расположился в Цифровом деловом пространстве по адресу улица Покровка, дом 47.
Политолог Павел Буслаков назвал дистанционное электронное голосование (ДЭГ) самым удобным вариантом для жителей современного города. По его мнению, ДЭГ популярно среди населения из-за высокой занятности горожан.