Мосгоризбирком выдал удостоверения кандидатов еще четырем претендентам на пост мэра Москвы

В среду, 12 июля, прошла регистрация еще четырех претендентов в качестве кандидатов на должность мэра Москвы на предстоящих сентябрьских выборах. Соответствующее решение приняла Московская городская избирательная комиссия.

Кандидатам выдали соответствующие удостоверения установленного образца.

8 июня было принято решение о выделении трех дней для голосования на выборах мэра Москвы. Они пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года. Проголосовать можно будет как очно, так и дистанционно.

10 июля в столице начал свою работу штаб общественной поддержки кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. Штаб расположился в Цифровом деловом пространстве по адресу улица Покровка, дом 47.