Мосгоризбирком выдал удостоверения кандидатов еще четырем претендентам на пост мэра Москвы
Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала еще четырех претендентов в качестве кандидатов на должность мэра Москвы на предстоящих в столице сентябрьских выборах. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.
В ходе заседания были зарегистрированы вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»), председатель комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Леонид Зюганов (КПРФ) и первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия - За правду»). Кандидатам выданы соответствующие удостоверения установленного образца.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице с 8 по 10 сентября 2023 года. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.