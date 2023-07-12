На следующей неделе в Москву снова придет теплая, летняя погода. Об этом в беседе с ТАССом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, после выходных дней погода в столичном регионе будет постепенно возвращаться в рамки климатической нормы второго летнего месяца.

«То есть лето к нам вернется уже буквально после выходных, на следующей неделе», - добавил Тишковец.

В воскресенье, 16 июля, днем в Москве ожидается потепление - воздух прогреется до 25 градусов. А уже в понедельник, 17 июля, в российскую столицу вернется 30-градусная жара.