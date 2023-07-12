Городской вокзал появится на станции «Тимирязевская»

Вчера в столичном Стройкомплексе рассказали о создании городского вокзала на базе станции «Тимирязевская».

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На 90 процентов завершена реконструкция остановочного пункта «Тимирязевская». Благодаря проведенным работам первый Московский центральный диаметр получит современный городской вокзал.

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— Уже завершены основные работы по возведению двух пассажирских платформ, монолитных конструкций подземного вестибюля. Заканчивается отделка, параллельно ведется благоустройство прилегающей территории, — рассказал «Вечерке» руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, завершить работы планируется до конца лета этого года.

В рамках реконструкции остановочного пункта «Тимирязевская» предусмотрено строительство подземного пассажирского вестибюля с распределительным залом. Над двумя новыми платформами устроен навес на всю длину. Такую конструкцию за ее форму называют «ласточкин хвост». Параллельно идет реконструкция транзитного подземного пешеходного перехода. Его решили расширить.

Пассажирский вестибюль оборудуют пятью лифтами и шестью эскалаторами. Перейти на станцию «Тимирязевская» серой линии метро можно в теплом контуре.

— Реконструкция остановочного пункта «Тимирязевская» обеспечит жителей районов Бескудниково, Тимирязевский, Отрадное и Бутырский города Москвы транспортной инфраструктурой и повысит комфорт пассажиров, в том числе маломобильных групп граждан, — подчеркнул Рафик Загрутдинов.

После реконструкции станции МЦД-1 «Тимирязевская» пассажиропоток на одноименном транспортно-пересадочном узле составит около 26 тысяч человек во время наивысшей нагрузки участка.

— Согласно нашим расчетам, большинство пассажиров — а это около 16 тысяч человек в час — будут пользоваться станцией метро «Тимирязевская», — привела в свою очередь данные председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, — остальная часть придется на станцию первого Московского центрального диаметра.

После 2040 года нагрузка на пересадочный узел будет только расти и составит около 30 тысяч пассажиров в утренний час пик.

— Пассажиропоток на станции метро вырастет до 18 тысяч человек, — добавила председатель Москомархитектуры.

Тем временем Вчера в продажу на всех линиях метро в кассы и автоматы по продаже билетов поступили тематические «Единые», посвященные проекту «Здоровая Москва». Билеты напомнят горожанам, что нужно следить за своим самочувствием и регулярно проходить обследование.

КСТАТИ

После запуска МЦД-3 и МЦД-4 со всех четырех диаметров можно будет сделать пересадку с 55 станций на другие виды транспорта. Прежде всего на станции столичного метрополитена.

Знаете ли вы, что после запуска двух новых маршрутов на Московских центральных диаметрах станет более 140 станций (с учетом первых двух запущенных ранее направлений).

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