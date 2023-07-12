В «Лужниках» во время МУФ-2023 пройдет масштабная фестивальная программа для жителей и гостей Москвы

В рамках Московского урбанистического форума 2023 года в олимпийском комплексе «Лужники» состоится масштабная фестивальная программа для жителей и гостей столицы — она продлится 41 день, с 1 августа по 10 сентября. Согласно информации с официального сайта мэра Москвы, в комплексе пройдут 350 музыкальных выступлений, мастер-классов, лекций, кинопоказов и различных шоу.

Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, «Лужники» станут настоящим «городом в городе». И сама площадка, и набережная возле стадиона преобразятся, чтобы продемонстрировать гостям Московского урбанистического форума высокие стандарты городской среды столицы.

«Москва динамично развивается. В "Лужниках" мы представим элементы тех крупных инфраструктурных проектов, которые уже сейчас меняют облик города, в том числе в рамках программы Мэра "Мой район"», — подчеркнула она.

Различные департаменты организуют в «Лужниках» свои площадки с мероприятиями для посетителей. Например, на площадке Департамента культуры Москвы выступят артисты, творческие коллективы, актеры театров уличного формата и цирков. В павильоне Департамента спорта откроется экстрим-парк, в котором гости смогут попробовать себя в различных видах спорта — сапбординге, вейкбордине и серфинге на искусственной волне.