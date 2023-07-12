Светофоры на 86 пешеходных переходах в Москве перевели на летний режим

«В этом году на лето мы перенастроили светофоры во всех округах - всего по 86 адресам. Теперь пешеходы смогут меньше ждать зеленого и быстрее переходить дорогу. При этом заторы на дорогах не увеличатся, так как летом движение в этих улицах менее интенсивное. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем улучшать дорожное движение в городе», - приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. Например, приоритет для пешеходов установлен на переходах в районе МГУ, Ботанического сада, ул. Плющиха, у Тропаревского лесопарка, парка Олимпийской деревни и других.