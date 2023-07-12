Собянин заявил о создании «медицинского города мирового уровня» в Коммунарке

Московский многопрофильный клинический центр (ММКЦ) «Коммунарка», построенный в Новой Москве, является комплексом мирового уровня. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

© Lenta.ru

«Решили создать в Новой Москве свой медицинский город, не больницу, а медицинский центр мирового уровня», — рассказал глава столицы.

Собянин назвал «Коммунарку» больницей завтрашнего дня и подчеркнул, что строительство комплекса велось с учетом опыта проектирования медицинских технологий в ведущих странах мира — Германии, Швеции, США и Южной Корее.

Мэр столицы отметил, что в 2020 году «Коммунарка» стала известным на весь мир центром по борьбе с коронавирусом. Тогда рядом с капитальными зданиями построили множество временных сооружений, оборудованных передовой техникой.

В 2023 году в «Коммунарке» достроили практически все корпуса. Собянин добавил, что этой больнице также придали статус одного из пяти онкологических центров столицы. Сейчас на территории комплекса завершают строительство лучевого центра, оснащенного самыми современными технологиями — его планируют сдать в эксплуатацию в конце 2023 года или в начале 2024-го.