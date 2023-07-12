Москва вошла в топ-10 городов мира по уровню развития образовательных технологий

Москва признана одним из лучших городов мира по уровню развития проектов в области образовательных технологий — EdTech-экосистемы. Об этом в среду, 12 июля, сообщили в пресс-службе правительства столицы со ссылкой на экспертов StartupBlink.

Согласно оценкам экспертов, во время пандемии COVID-19 рынок образовательных технологий в мире рос вдвое быстрее. Кроме того, прогнозируется, что в течение пяти лет доля EdTech на глобальном рынке образования увеличится почти в два раза за счет молодости ниши.

Кроме Москвы в рейтинг также вошли Сан-Франциско, Пекин, Бостон, Бангалор, Нью-Йорк, Лондон, Шанхай, Лос-Анджелес и Мумбай. На рынке KidTech в России представлено более 120 компаний, из них 55 процентов — из Москвы, передает официальный сайт мэра столицы.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столица стала лидером рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах России. Рейтинг презентовали в рамках Международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.