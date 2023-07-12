В «Лужниках» впервые развернется масштабная программа Московского урбанфорума

В олимпийском комплексе «Лужники» появится более 30 тематических пространств в рамках Московского урбанистического форума (МУФ). Они будут посвящены результатам и планам развития города. Об этом в среду, 12 июля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— В «Лужниках» мы представим элементы тех крупных инфраструктурных проектов, которые уже сейчас меняют облик города, в том числе в рамках программы мэра «Мой район», — отметила она.

Также горожан ожидает более 350 музыкальных выступлений, мастер-классов, лекций, кинопоказов, аудиовизуальных шоу и интерактивных мероприятий, передает сайт МУФ.

В период с 1 августа по 10 сентября одной из площадок Московского урбанистического форума станет Гостиный Двор. В программу этой площадки урбанфорума вошли конгресс Urban Health, Всероссийский форум среднего профессионального образования и V Форум социальных инноваций регионов.

Говоря о других площадках МУФ, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в «Манеже» можно будет познакомиться с новой транспортной реальностью города.