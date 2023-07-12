Расписание поездов на Ленинградском направлении железной дороги изменится с 17 июля

В период с 17 июля до 4 августа по рабочим дням изменится расписание поездов на Ленинградском направлении железной дороги. Об этом в среду, 12 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— Некоторые поезда отменят, другие проследуют от и до станций Сходня, Химки и Грачевская. Увеличат интервалы движения составов: до 20 минут — до станции Ховрино и до 30 минут — до Ленинградского вокзала, в том числе в пиковые часы, — говорится в материале.

Это связано с обновлением станции в Зеленограде и подготовкой путевой инфраструктуры для запуска третьего Московского центрального диаметра, передает официальный сайт мэра Москвы.

В рамках подготовки к запуску МЦД-3 до 15 июля изменится движение поездов на Казанском направлении Московской железной дороги. В частности, часть поездов будет отменена, а на других маршрутах изменятся пути следования и остановки. Кроме того, интервал движения составов увеличат до 30–40 минут.