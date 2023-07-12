Сотрудники центров госуслуг помогут подать иск в Мосгорсуд в электронном виде

Москвичи могут подать электронное исковое заявление в Мосгорсуд в центрах госуслуг. Об этом стало известно в среду, 12 июля.

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— Сделать это можно в зонах электронных услуг. При необходимости сотрудники помогут с авторизацией на сайте, навигацией по нему, а также расскажут, как пользоваться системой «Интерактивный помощник», — говорится в материале.

С помощью портала можно подать исковое заявление, например, при обжаловании штрафа за нарушение правил дорожного движения или возврате товара ненадлежащего качества.

Кроме того, в центрах госуслуг родителям будут вручать буклет «Метр с книжкой» при оформлении свидетельства о рождении. Также родителям подскажут, как создать атмосферу для чтения, работать с книгой и заинтересовать ребенка чтением надолго.