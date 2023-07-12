Горожан пригласили выбрать лучшие работы участников фотоконкурса «Планета Москва»

Жителей столицы приглашают выбрать лучшие работы участников фотоконкурса «Планета Москва». Об этом в среду, 12 июля, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Растущая динамика количества участников и качество работ фотографов вселяет уверенность, что десятилетие — это только начало и впереди нас ждет еще не один юбилей, — отметил он.

Победителями в номинации «Народный выбор» станут снимки, набравшие наибольшее количество лайков. Всего в рамках конкурса было получено 1786 фотографий, 134 из них попали в шорт-лист, передает официальный сайт мэра Москвы.

В конце мая юбилейный конкурс «Планета Москва» открыл первый в этом году фототур. Открытие прошло вместе с посещением дома по программе реновации столичного жилищного фонда. Конкурс проходит по четырем номинациям. Участниками конкурса могут стать как профессиональные фото­графы, так и любители.