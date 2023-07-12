Освобожденную от самостроя территорию благоустроили в районе Арбат

Земельный участок в районе Арбат, освобожденный от незаконной трехэтажной постройки, расчистили и озеленили. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

— Работы проводятся во всех административных округах Москвы, особое внимание мы уделяем исторической и туристической части города. После демонтажа самостроев территории приводят в порядок: озеленяют, восстанавливают газоны. Так, например, вместо трехэтажного самостроя в Староконюшенном переулке на площади 100 квадратных метров появился газон, — рассказал Бобров.

Самострой обнаружили в прошлом году по адресу: Староконюшенный переулок, владение 36. Летом 2022 года незаконная постройка была снесена.