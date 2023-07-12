Девять молочно-раздаточных пунктов отремонтировали в Москве

В июле в столице открылось восемь отремонтированных молочно-раздаточных пунктов. Об этом в среду, 12 июля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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— С начала года завершены работы в девяти молочно-раздаточных пунктах. По два пункта расположено в Северном и Юго-Восточном административных округах, по одному — в ЦАО, ЗАО, ЮАО, ЮЗАО, СЗАО, — рассказала она.

Всего планируется отремонтировать в этом году 61 молочно-раздаточный пункт, другие 23 кухни модернизировали в предыдущие два года. Таким образом, по новому стандарту работает уже 32 пункта В рамках проведенных работ специалисты заменили окна и двери, сантехнику, а также установили новые системы пожарной безопасности и кондиционирования, передает официальный сайт мэра Москвы.