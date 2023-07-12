Девять молочно-раздаточных пунктов отремонтировали в Москве
В июле в столице открылось восемь отремонтированных молочно-раздаточных пунктов. Об этом в среду, 12 июля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— С начала года завершены работы в девяти молочно-раздаточных пунктах. По два пункта расположено в Северном и Юго-Восточном административных округах, по одному — в ЦАО, ЗАО, ЮАО, ЮЗАО, СЗАО, — рассказала она.
Всего планируется отремонтировать в этом году 61 молочно-раздаточный пункт, другие 23 кухни модернизировали в предыдущие два года. Таким образом, по новому стандарту работает уже 32 пункта В рамках проведенных работ специалисты заменили окна и двери, сантехнику, а также установили новые системы пожарной безопасности и кондиционирования, передает официальный сайт мэра Москвы.
С начала 2022 года отремонтировали в соответствии с единым стандартом 21 молочно-раздаточный пункт в 18 районах Москвы. Она пояснила, что во всех помещениях была выполнена современная внутренняя отделка, которая соответствует стилистике детских поликлиник, отремонтированных по новому московскому стандарту.