Москвичам перечислили обитающих в городе змей

На природных территориях столицы в теплое время года появились ужи обыкновенные. Об этом горожанам напомнили в [Мосприроде] (https://t.me/mospriroda/3712).

«За последние годы обыкновенный уж был замечен более чем на 15 природных территориях, подведомственных Мосприроде, в том числе в природно-исторических парках "Тушинский", "Москворецкий", памятнике природы "Вашутинское мезотрофное болото в районе Молжаниновский", заказниках "Долина реки Сетунь", "Алтуфьевский", "Северный", "Лианозовский", "Тропаревский", "Теплый Стан" и на других», — сообщили в ведомстве.

В Москве также можно встретить обыкновенную медянку и обыкновенную гадюку, однако в течение последних пяти лет их появление не зафиксировали в городе, отметили в Мосприроде.

В ведомстве напомнили о правилах поведения при встрече со змеей. Не стоит приближаться к ней, трогать, пугать и делать резкие движения. Лучше всего медленно отойти на безопасное расстояние. На прогулку стоит надеть высокую и плотную обувь, при ходьбе необходимо смотреть под ноги.

«Практически ни одна змея не будет первой атаковать человека и в большинстве случаев постарается просто уползти подальше от опасности», — подчеркнули специалисты Мосприроды.