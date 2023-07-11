Собянин: Строительство второй очереди технопарка в Зеленограде завершат к концу года
Строительство второй очереди технопарка в Зеленограде завершат к концу 2023 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Планируем к концу года завершить строительство второй очереди технопарка в Зеленограде. Для этого выделяем дополнительные средства. Сейчас возводим три лабораторных и три производственных корпуса, где будет не меньше 668 рабочих мест», - отметил он.
Мэр уточнил, что на площадке уже есть шесть производственных и научно-лабораторных корпусов. Здесь работают 30 высокотехнологичных компаний. Они занимаются научными исследованиями, производством микроэлектроники, оптики и медицинских изделий. На данный момент общий объем инвестиций в развитие технопарка равен 1,9 млрд руб.
Собянин добавил, что подать заявку на размещение производства или лаборатории в технопарке «Зеленоград» можно на сайте Московского инновационного кластера.