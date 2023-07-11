Москвичей пригласили на выставку «Кольца Лефортова»

Приуроченная к 20-летию завершения строительства Третьего транспортного кольца и открытию движения по Лефортовскому тоннелю выставка «Кольца Лефортова» открылась в филиале «Музея Москвы» на Крюковской улице, сообщили «Мосленте» ее организаторы.

В двух залах Музея истории Лефортово можно познакомиться с историческими, градостроительными, архитектурными, социальными и технологическими особенностями кольцевой структуры столицы. Посетители узнают, по какой причине радиально-кольцевая структура города не была разорвана, что планировали снести при строительстве Третьего транспортного кольца и к чему привел Лефортовский кризис 1980-х годов, увидят, как устроена система столичных колец.

Организаторы выставки воссоздали библиотеку и кабинет проектировщика, склад и архив, а также подробно рассказали, как устроена Москва в целом и район Лефортово в частности.