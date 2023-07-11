Четверг в Москве может стать самым холодным днем месяца

Ближайший четверг, 13 июля, в столице может стать самым холодным днем месяца. Об этом во вторник, 11 июля, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что температура воздуха в этот день едва достигнет 16 градусов тепла. При этом в центре столицы температура может быть выше на пару градусов.

Кроме того, 13 июля ожидается облачность, а в течение всего дня будут идти дожди.

— Уже в субботу днем комфортные плюс 24–25 градусов. А на следующей неделе самую высокую температуру воздуха ждем в понедельник, вторник и среду, — написала Позднякова в своем Telegram-канале.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве в выходные дни, 15 и 16 июля, ожидается возвращение летней погоды. Согласно прогнозу, в четверг, 13 июля, воздух прогреется до плюс 15–17 градусов.