Главные городские проекты представят на Московском урбанфоруме-2023

В российской столице с 1 августа по 10 сентября пройдет Московский урбанистический форум-2023 (МУФ). «Ведомости» рассказали, что в рамках форума представят главные городские проекты и проведут развлекательную программу на четырех площадках Москвы.

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Первый МУФ состоялся в 2011 году, его главной темой стали глобальные решения для российских городов. Форум 2023 года будет посвящен достижениям Москвы за последние несколько лет и новым проектам.

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«Ведомости» отмечают, что в 2023 году на МУФ впервые совместят масштабную деловую программу и культурно-развлекательные и образовательные мероприятия для горожан.

Московские проекты по направлениям «Транспорт», «Строительство», «Бизнес», «Цифровизация», «Безопасность», «Экология», «Туризм» и другим представят на четырех площадках столицы – в парке «Зарядье», в Центральном выставочном зале «Манеж», олимпийском комплексе «Лужники» и Гостином дворе.

Генеральный директор МУФ Павел Гончаров подчеркнул, что на форуме эксперты могут в профессиональных дискуссиях анализировать стоящие перед мегаполисами вызовы, определять тренды городского развития, формулировать концепции и видение будущего городов.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин рассказал, что программа форума включает лекции, мастер-классы, выставки, концерты, кинопоказы и спортивные активности.

Инсталляция «Москва – город-курорт» в Зарядье продемонстрирует реконструкцию территорий Южного и Северного речного вокзалов, а также Южного порта, а с развитием спортивной инфраструктуры города гостей форума познакомят с помощью симуляторов виртуальной реальности.

В рамках МУФ будут работать семейный досуговый центр, фудкорт и аниматоры, запланированы занятия по йоге, кинопоказы, VR-шоу и квесты. Гостям выставки предложат прокатиться на уменьшенных копиях действующих вагонов метро и МЦД, попробовать себя в роли машиниста и побывать на экскурсии в тоннеле строящейся линии МЦД-5.