Названа самая большая колонная станция метро в Москве

Самой большой колонной станцией метро в Москве считается «Комсомольская» Кольцевой линии. Об этом рассказали модераторы группы «ВКонтакте» «Мир метро».

По словам автора, архитектура «Комсомольской» схожа элементами с Казанским вокзалом, оба проекта были созданы под руководством Алексея Щусева.

Торжественное убранство зала, включающее скульптурные плафоны и восемь огромных мозаичных панно, посвящено победе в Великой Отечественной войне.