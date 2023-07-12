Специальная «Ласточка» появится в 2026 году на МЦК
В 2026 году на Московском центральном кольце (МЦК) появится специальная «Ласточка». Об этом в среду, 12 июля, сообщил руководитель проекта «Электропоезд ЭС105» завода «Уральские локомотивы» Сергей Антропов.
— Мы будем запускать проект ЭС106 в 2026 году. Этот поезд предназначен для эксплуатации на Московском центральном кольце, — сказал он.
Новый электропоезд будет иметь кузов без ярко выраженного вытянутого «носа». Такой транспорт необходим для повышения пассажировместимости и пассажирооборота, передает ТАСС.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ежедневно жители и гости столицы в среднем совершают более 540 тысяч поездок по МЦК. Чаще всего жители города пользуются станциями Нижегородская, Площадь Гагарина и Ростокино. Запуск МЦК позволил более чем трем миллионам пассажиров экономить время на дорогу.
Недавно в Москве запустили пять новых маршрутов наземного городского транспорта до торгового комплекса «Садовод». Транспорт поехал по новым маршрутам еще 8 июля. Он связал популярный у москвичей рынок с шестью станциями метро.