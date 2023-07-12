Москвичам объяснили, почему нельзя кормить уток летом
Специалисты Мосприроды призвали отказаться от подкормки водоплавающих птиц в теплое время года, поскольку они сами способны позаботиться о своем пропитании. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
По словам экспертов, молодые птицы учатся добывать пищу для себя у родителей или «повинуясь врожденным инстинктам». В пресс-службе департамента также добавили, что утки способны самостоятельно находить себе корм, включаясь в пищевую цепочку экосистем природных территорий.
В естественной среде рацион водоплавающих птиц питателен и сбалансирован, а угощения от людей могут лишь навредить здоровью пернатых. Специалисты подчеркнули, что хлеб и другие привычные для людей продукты в жару быстро портятся, что вызывает рост болезнетворных микроорганизмов в водоемах, передает Telegram-канал Мосприроды.
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