Власти Москвы заключат соглашение о создании сети отелей в центре города

В историческом центре Москвы создадут гостиничную сеть категории не ниже трёх звёзд. В настоящее время в столице продолжается конкурс на право заключения соответствующего концессионного соглашения. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы и на городской комитет по туризму.

Всего на торги выставлено три здания. Победители аукционов получат право арендовать их по льготной ставке на 49 лет.

Инвестор реконструирует объекты, установит в них мебель и оснастит современным оборудованием и инвентарём, прокомментировали в столичном Департаменте инвестиционной и промышленной политики.

Заявки на участие принимают до 27 июля.