Дептранс: зарядки для электрокаров стали использовать в четыре раза чаще

Дептранс Москвы заявил, что зарядки для электрокаров стали использовать в четыре раза чаще
Количество раз, которое были использованы городские электрозарядные станции для автомобилей в Москве за последние полгода, возросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Более 83,7 тыс. - именно столько раз воспользовались автовладельцы городскими электрозарядными станциями за первое полугодие 2023 года. Это в четыре раза больше, чем за такой же период 2022 года, <…> или столько же, сколько за весь предыдущий год", - говорится в сообщении.
Там уточняется, что за полгода число уникальных пользователей электромобилей в столице возросло с 4,8 тыс. до 7,6 тыс.