Дептранс: зарядки для электрокаров стали использовать в четыре раза чаще

"Более 83,7 тыс. - именно столько раз воспользовались автовладельцы городскими электрозарядными станциями за первое полугодие 2023 года. Это в четыре раза больше, чем за такой же период 2022 года, <…> или столько же, сколько за весь предыдущий год", - говорится в сообщении.