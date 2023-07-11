Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей «Москвич»
Мэр Москвы Сергей Собянин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов посетили базу Росгвардии - городок ОМОН в Строгино. В ходе визита Собянин передал сотрудникам Росгвардии 100 автомобилей «Москвич 3», передает корреспондент Агентства «Москва».
«Росгвардия является одним из самых ключевых звеньев по обеспечению безопасности столицы как от внешних врагов, так и наведения внутреннего правопорядка, защиты объектов социальной сферы, детских садов, школ, больниц, органов государственной власти. От работы Росгвардии во многом зависит безопасность москвичей, безопасность жителей и развитие нашего города. Поэтому всегда с большим удовольствием оказывали и будем оказывать содействие в материально-техническом обеспечении Росгвардии, социальной поддержке его воинов», - сказал Собянин.
Как отметил в ходе церемонии Виктор Золотов, благодаря усилиям правительства Москвы на протяжении многих лет качественно решаются вопросы развития инфраструктуры войск, укрепляется материальная база подразделений и повышается уровень социальной защищенности личного состава.
«Очередным вкладом в региональную безопасность станет передача 100 новых служебных автомобилей отечественной марки «Москвич», чье производство возрождено решением руководства столицы. Эти современные транспортные средства станут достойным подарком службе вневедомственной охраны», - уточнил Золотов.