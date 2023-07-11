Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей «Москвич»

«Росгвардия является одним из самых ключевых звеньев по обеспечению безопасности столицы как от внешних врагов, так и наведения внутреннего правопорядка, защиты объектов социальной сферы, детских садов, школ, больниц, органов государственной власти. От работы Росгвардии во многом зависит безопасность москвичей, безопасность жителей и развитие нашего города. Поэтому всегда с большим удовольствием оказывали и будем оказывать содействие в материально-техническом обеспечении Росгвардии, социальной поддержке его воинов», - сказал Собянин.