В Гостином дворе в рамках Московского урбанистического форума презентуют тренды развития социальной сферы

С 1 августа по 10 сентября в столице состоится Московский урбанистический форум. Как сообщает пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина, одной из площадок станет Гостиный Двор — там презентуют тренды развития здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей социальной сферы.

Как отметила заместитель градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова, на сегодняшний день социальная сфера Москвы — одна из самых инновационных в мире.

«Мы стараемся не просто строить новые детские сады, больницы, внедрять уникальные цифровые технологии и закупать передовое оборудование. Мы меняем культуру общения и отношение в каждом из наших учреждений, внедряем пациенто-ориентированный подход в медицине», — заявила она, подчеркнув, что власти расскажут о всех новшествах в рамках форума.

Гостям Московского урбанистического форума расскажут о тенденциях в сфере заботы о здоровье, покажут капсулу профессий и офис управления карьерой. Посетители смогут увидеть симулятор старости, а также заглянуть в музей вредных привычек. Кроме того, состоятся десятки лекций ведущих спикеров, а также открытые концерты.

Отмечается, что в Гостином Дворе пройдут три ключевых мероприятия: конгресс Urban Health, Всероссийский форум среднего профессионального образования и V форум социальных инноваций регионов.