Прием заявок на участие в конкурсе "Культурный код. Москва" стартует с 13 июля

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Жители и гости столицы смогут принять участие в конкурсе "Культурный код. Москва", прием заявок стартует с 13 июля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

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"Московский урбанистический форум (МУФ) предложил переосмыслить культурный код столицы ее жителям и гостям. Сделать это предлагается в формате коротких видеороликов. Главное требование к работам - в них должны быть запечатлены здания, улицы столицы и значимые для участников объекты городской среды - как основы того самого культурного кода. Прием заявок осуществляется с 13 июля по 20 августа на официальном сайте конкурса", - сказали в пресс-службе.

Видео дня

Отмечается, что проект "Культурный код. Москва" был задуман как способ взглянуть на город, его культуру, образ жизни и развитие глазами тех, кто ежедневно соприкасается с ним. По итогам конкурса сформируется своеобразный сборник рассуждений о Москве, созданных его жителями в видеоформате.

Цель мероприятия - стимулирование горожан к выявлению и интерпретации различных смыслов городского пространства Москвы, а также трансляция образа столицы как открытого и комфортного для жизни города. Сделать это можно будет в формате видеоролика длиной не более 1,5 мин.

"Все, что делает наш город уникальным: история, социально-культурные особенности, архитектурные и градостроительные решения - можно назвать культурным кодом Москвы. Он объединяет природные условия территории, особенности естественного ландшафта и природы со средой, созданной человеком. Он делает город привлекательным для гостей, а также формирует любовь горожан к месту своего проживания, их самоидентичность", - подчеркнул руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.