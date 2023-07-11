Собянин: МЦД-4 будет открыт уже этой осенью

«На встрече с жителями Троицкого и Новомосковского административных округов мне задали вопрос о перспективах открытия четвертого диаметра наземного метро. Рассказываю об этом очень сложном и невероятно важном транспортном проекте, который поедет уже осенью нынешнего года», - говорится в сообщении.