Собянин: МЦД-4 будет открыт уже этой осенью
Четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4) будет открыт осенью 2023 года. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.
«На встрече с жителями Троицкого и Новомосковского административных округов мне задали вопрос о перспективах открытия четвертого диаметра наземного метро. Рассказываю об этом очень сложном и невероятно важном транспортном проекте, который поедет уже осенью нынешнего года», - говорится в сообщении.
Видео встречи также опубликовано на сайте.