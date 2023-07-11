В Москве за полгода ввели в эксплуатацию 30 новостроек по программе реновации

Тридцать домов построено и введено в эксплуатацию в Москве по программе реновации с начала текущего года, общая площадь новостроек составляет около 530 тыс. кв. м. Об этом сообщил во вторник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"С начала года в рамках городской программы реновации было построено и введено 30 домов общей площадью около 530 тыс. кв. м. Благодаря этому для переселения москвичей из старого жилого фонда стали доступны еще более чем с 9,1 тыс. квартир", - отметил Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Стройкомплекса.

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По словам заммэра, шесть новостроек введены на северо-востоке столицы, по пять - в Северном и Южном округах, четыре дома сдали на юго-востоке Москвы, еще три многоэтажки - на юго-западе.

Как уточнил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, с января по июнь текущего года Мосгосстройнадзор выдал 60 разрешений на строительство домов общей площадью 2,3 млн кв. м. Суммарно в них появится более 20 тыс. квартир. На большинстве из этих площадок уже начались строительно-монтажные работы.

Он уточнил, что возглавляет список лидеров перспективного строительства Юго-восточный административный округ - с начала года здесь выдано 17 разрешений. В частности, дома по реновации начали строить в районах Люблино, Кузьминки и Капотня. "Вторую позицию стабильно сохраняет Северо-восточный округ, где в настоящее время начались работы на десяти стартовых площадках, в Восточном административном округе выдано девять разрешений. По восемь разрешений на строительство оформлено для САО и ЮЗАО", - пояснил Войстратенко.

Контроль качества строительства

Председатель Мосгосстройнадзора заверил, что на каждом этапе строительства многоквартирных домов, в том числе перед их сдачей в эксплуатацию, ведомством проводятся контрольно-надзорные мероприятия согласно утвержденной программе проверок.

"В ходе выездных мероприятий наши инспекторы совместно со специалистами подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС") проверяют соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности на объекте, качество возводимых конструкций и применяемых материалов, в том числе учитывают требования к улучшенной отделке, утвержденные постановлением правительства Москвы, а также выполняют замеры уровня шума и оценивают концентрацию вредных веществ в воздухе на прилегающей территории от источников выбросов на стройплощадке. Благодаря комплексу лабораторно-инструментальных исследований возможные нарушения, которые трудно определить визуально, выявляются еще на стадии строительства", - подчеркнул Войстратенко.

Так, за первое полугодие 2023 года Центр экспертиз провел более 1,6 тыс. работ по 166 экспертным заданиям. В рамках этих экспертиз было выявлено 586 нарушений с оформлением отрицательных заключений, каждое из которых бралось под контроль инспекторами Мосгосстройнадзора до полного устранения. Всего за шесть месяцев текущего года инспекторы Мосгосстройнадзора организовали 337 контрольно-надзорных мероприятий на площадках реновации.