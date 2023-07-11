В московском районе Дорогомилово ликвидировали самовольную постройку

"Земельный участок в пользование не предоставлялся. Объект не эксплуатировался и занимал 85,75 кв. м общественной территории. Сейчас строение демонтировано. Сотрудники и клиенты могут парковать на освобожденном месте свои автомобили", - сказал Бобров, чьи слова приводит пресс-служба контрольного ведомства.