Андрей Бочкарев: Печатники получат единое рекреационное пространство вдоль Москвы-реки
Столичный район Печатники получит единое рекреационное пространство вдоль Москвы-реки. Об этом во вторник, 11 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Его длина составит 4,5 километра. Рекреационное пространство пройдет от Новоспасского моста до Перервинской плотины.
— Город активно этим занимается, и объем работ, проводимых силами девелоперов, также очень большой. Примером такой работы может послужить «Южный порт», где застройщики берут на себя развитие общественных пространств, создание интересных точек притяжения, спортивных зон, — сказал он.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, речь идет не просто о благоустройстве, а скорее о социо-культурном программировании территории. В свою очередь генеральный директор «АЕОН-Девелопмент» Дмитрий Старостин заявил, что протяженность нашей набережной в Южном порту составит два километра.