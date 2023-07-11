Выставка цифрового искусства «Искусство данных» открылась в Москве

— Благодаря нашему сотрудничеству с Комитетом по туризму города Москвы гости парка «Зарядье» смогут увидеть работы резидентов Простора и приобщиться к цифровому искусству, — отметила она.

В свою очередь начальник Управления туризма Комитета по туризму города Москвы Ирина Шилкина рассказала, что выставка даст возможность горожанам познакомиться с яркими произведениями цифрового искусства. Выставку «Искусство данных» можно будет увидеть на медиафасаде туристско-информационного центра Москвы в парке «Зарядье» до 23 июля.