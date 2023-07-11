Собянин рассказал о модернизации детского здравоохранения Москвы
В городе проходит активная модернизация детского здравоохранения. Об этом во вторник, 11 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— В 2010 году в Москве проживали порядка 1,8 миллиона детей и подростков в возрасте до 18 лет. Сегодня детское население Москвы выросло до 2,3 миллиона. Плюс 500 тысяч маленьких москвичей, которых нужно регулярно показывать врачам и лечить от разных мелких, а иногда и более серьезных болезней, — поделился глава города.
Модернизация является одной из самых важных задач столичного правительства. В ходе работ специалисты улучшают материально-техническую базу, а также строят детские поликлиники, больницы и перинатальные центры, написал Собянин в своем личном блоге.
Кроме того, в столице начал работать третий по счету комплексный сервис искусственного интеллекта. Он может диагностировать сразу несколько заболеваний с помощью компьютерной томограммы.
В январе и марте 2023 года в столице открылись первые флагманские центры больниц: так, флагман больницы имени Вересаева принял более 20 тысяч пациентов, а также провел более 7,5 тысячи операций.