Собянин рассказал о модернизации детского здравоохранения Москвы

— В 2010 году в Москве проживали порядка 1,8 миллиона детей и подростков в возрасте до 18 лет. Сегодня детское население Москвы выросло до 2,3 миллиона. Плюс 500 тысяч маленьких москвичей, которых нужно регулярно показывать врачам и лечить от разных мелких, а иногда и более серьезных болезней, — поделился глава города.