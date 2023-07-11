Велосипедный, беговой и экологический маршруты проложат в парке "Яуза"

В столичном парке "Яуза" проложат велосипедный, беговой и экологический маршруты для посетителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента капремонта Москвы.

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В 2023 году благоустройство в парке продолжается вдоль улицы Сухонской и Олонецкого проезда.

"Ранее на этих участках замена покрытий производилась локально и выборочно, что впоследствии привело к неоднородности тропиночной сети. На момент начала работ был выявлен разный уровень износа покрытий. Велосипедный и беговой маршрут отсутствовали. В ходе проводимых работ данные проблемы решим", – цитирует пресс-служба замруководителя департамента Сергея Мельникова.

Экотропа, которую проложат на сваях, позволит посетителям парка попасть в его труднодоступные места и узнать больше о флоре и фауне. Велодорожку с одной стороны соединят с ранее благоустроенным участком от МКАД до Енисейской улицы, с другой – с Заповедной улицей. Беговую дорожку протяженностью 2,8 километра проложат с использованием каучукового покрытия.