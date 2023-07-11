Москвичам рассказали о реконструкции трех зданий в историческом центре столицы

Москва выставила на торги три здания в историческом центре города. Об этом во вторник, 11 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

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— Продолжается конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию гостиничной сети в центре и на западе столицы. Победители аукционов смогут арендовать здания по льготной ставке на 49 лет, — говорится в материале.

В ходе работ инвестор реконструирует объекты, оснастит их новым оборудованием и инвентарем, установит мебель. В результате на Киевской улице должен появиться отель на 50 номеров, в Брошевском переулке — на 15 номеров, а в Большом Сухаревском переулке — на 27 номеров, передает официальный сайт мэра Москвы.