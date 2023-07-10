Как развивался Московский урбанистический форум

1 августа в Москве откроется XII Международный урбанистический форум. В этом году он впервые пройдет на четырех площадках. О том, как развивался форум и что ждет посетителей в этом году, рассказывает газета «Вечерняя Москва».

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Впервые Московский урбанистический форум прошел в декабре 2011 года – тогда эта тема еще не настолько широко обсуждалась. Форум менялся вместе с Москвой и за эти 12 лет выросли и масштабы, и уровень мероприятия. Значимым для МУФ стал 2018 год – тогда в нем приняли участие 7 тыс. человек из 68 стран мира, а на пленарном заседании выступил президент России Владимир Путин.

Даже в период пандемии работа форума не останавливалась, он остался значимым мероприятием и в 2020 году прошел в онлайн-режиме. В 2021 году главной темой форума стали города-суперзвезды. В 2022 году МУФ впервые прошел в формате выставки ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов Москвы «Город для каждого». Посетителям продемонстрировали масштабные перемены в городе, направленные на создание комфортных условий.

За эти годы в работе форума приняли участие многие известные люди в мире урбанистики, в том числе директор Zaha Hadid Architects Патрик Шумахер, обладатель Притцкеровской премии, основатель ОМА Рем Колхас, председатель Centre for Liveable Cities Чон Кун Хин и другие, а также представители власти.

Обмен опытом

На площадках форума можно увидеть не только уже имеющиеся достижения, но и проекты, находящиеся в разработке. Так, многие проекты, реализованные в Москве, зарождались именно на МУФ. О них посетители смогут узнать, посетив форум в этом году – выставка «Город для каждого» будет посвящена градостроительным достижениям Москвы.

Кроме того, каждый желающий сможет предложить свои идеи для развития города. Также в этом году пройдет конкурс видеороликов «Культурный код. Москва», в которых москвичи могут рассказать о своем видении родного города.

Мероприятия форума пройдут на четырех площадках: МКЗ и парк «Зарядье», Центральный выставочный зал «Манеж», олимпийский комплекс «Лужники» и Гостиный Двор. Достижения будут представлены в 18 направлениях, таких как, транспорт, бизнес, экология, безопасность, культура, образование, кадры и других.

Посетителей ждут интересные лекции, увлекательные мастер-классы, выставки, концерты, кинопоказы и многое другое. Так, в «Зарядье» пройдет выставка «Город для каждого», а также Moscow Urban Fest. Здесь же состоится деловой конгресс «Москва 2030. Город, устремленный в будущее», где выступят известные в сфере урбанистики эксперты.

В Манеже можно будет посетить выставку о развитии рельсовых видов транспорта, а в Лужниках появится уникальный тоннель с технологиями будущего. В Гостином Дворе посетители смогут примерить на себя симулятор старости.