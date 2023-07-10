Москвичам напомнили, как вести себя при встрече с лисой

"Отлов взрослых животных - очень трудоемкий процесс. В случае успешного отлова лис, наиболее ассимилированных в жилой застройке, специалисты переселяют их в отдаленные лесные массивы. В целом бояться лис не стоит, в Москве для них регулярно раскладывают приманки с вакциной для пероральной иммунизации от бешенства, но важно помнить, что близкий контакт с дикими животными, даже если они выглядят симпатичными и дружелюбными, может быть опасен", - заключили в пресс-службе.