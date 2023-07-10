Музеи Кремля вновь откроются для посетителей с 11 июля

Музеи Московского Кремля (ММК) будут открыты для посетителей с 11 июля. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ММК.

© ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В сообщении отметили, что для гостей будут доступны Оружейная палата, выставка "Небесное воинство. Образ и почитание", музеи-соборы, тематические и обзорные экскурсии. При этом останется пользующаяся большой популярностью экскурсия по Александровскому саду, которую запустили в начале июля,

Так, посетители познакомятся не только с территорией Кремля, но и с его окрестностями, по которым их проведут экскурсоводы музея, заключили в пресс-службе. Вход для посетителей в ММК закрыли 23 июня.

Ранее сообщалось, что в Музее Москвы 28 июля откроется выставка "Николай Рахманов. Цвет московской фотографии". Она будет работать для всех желающих с 11:00 до 21:00 по 6 ноября.