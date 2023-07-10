Эскалатор в переходе на станции метро «Белорусская» закроют на ремонт с 11 июля до 1 сентября

«С 11 июля до 1 сентября пройдет плановый ремонт одного из эскалаторов на станции «Белорусская» в переходе с Кольцевой на Замоскворецкую линию. В час пик из-за этого может кратковременно увеличиваться количество людей в межстанционном переходе. Своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок», - говорится в сообщении.