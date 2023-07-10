Эскалатор в переходе на станции метро «Белорусская» закроют на ремонт с 11 июля до 1 сентября
Эскалатор на станции метро «Белорусская», расположенный в переходе с Кольцевой линии на Замоскворецкую, закроют на плановый ремонт с 11 июля до 1 сентября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«С 11 июля до 1 сентября пройдет плановый ремонт одного из эскалаторов на станции «Белорусская» в переходе с Кольцевой на Замоскворецкую линию. В час пик из-за этого может кратковременно увеличиваться количество людей в межстанционном переходе. Своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок», - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что узнать о ремонтах в Московском метрополитене можно в мобильном приложении «Метро Москвы» и на официальном сайте столичной подземки.