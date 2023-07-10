Андрей Бочкарев: С начала 2023 года в Москве ввели 30 объектов образования

С начала 2023 года в Москве выдали 30 разрешений на ввод в эксплуатацию образовательных объектов. Их общая площадь составляет 219 тысяч квадратных метров. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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Город создает благоприятные условия для строительства объектов социальной инфраструктуры в шаговой доступности и в новых жилых кварталах, и в районах с уже сложившейся застройкой.

— Столичная система образования ежемесячно пополняется детскими садами, школами и учебными корпусами, возведенными по самым современным стандартам с соблюдением принципа безбарьерной среды, — отметил Андрей Бочкарев.

По его словам, количество сданных в эксплуатацию образовательных учреждений растет — по сравнению с прошлым годом оно увеличилось на 60 процентов.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко подчеркнул, что новые школы и детские сады отличают грамотное зонирование, функциональное наполнение и нестандартные облики.