Андрей Бочкарев: С начала 2023 года в Москве ввели 30 объектов образования
С начала 2023 года в Москве выдали 30 разрешений на ввод в эксплуатацию образовательных объектов. Их общая площадь составляет 219 тысяч квадратных метров. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Город создает благоприятные условия для строительства объектов социальной инфраструктуры в шаговой доступности и в новых жилых кварталах, и в районах с уже сложившейся застройкой.
— Столичная система образования ежемесячно пополняется детскими садами, школами и учебными корпусами, возведенными по самым современным стандартам с соблюдением принципа безбарьерной среды, — отметил Андрей Бочкарев.
По его словам, количество сданных в эксплуатацию образовательных учреждений растет — по сравнению с прошлым годом оно увеличилось на 60 процентов.
Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко подчеркнул, что новые школы и детские сады отличают грамотное зонирование, функциональное наполнение и нестандартные облики.
За последние полгода в Москве были введены в эксплуатацию девять объектов здравоохранения общей площадью 96 тысяч «квадратов».