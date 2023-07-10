Новостройку на 168 квартир в Южном Медведково ввели в эксплуатацию по реновации

Как уточняется, двухсекционный жилой дом с подземной автостоянкой рассчитан на 168 квартир: 65 однокомнатных, 96 двухкомнатных и семь трехкомнатных. Четыре квартиры предусмотрены для маломобильных жильцов. В них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

В вестибюле жилой части размещены колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Для удобства перемещения между этажами установлены грузопассажирские лифты, их оборудовали визуальными и тактильными средствами информации. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнили в один уровень с поверхностью земли, чтобы родители с колясками и маломобильные люди могли без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.