Новостройку на 168 квартир в Южном Медведково ввели в эксплуатацию по реновации
В районе Южное Медведково ввели в эксплуатацию новостройку для переселения по программе реновации столичного жилфонда, сообщила пресс-служба департамента строительства Москвы.
«В районе Южное Медведково по адресу: ул. Молодцова, д. 17, корп. 1 ввели в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации», - приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.
Как уточняется, двухсекционный жилой дом с подземной автостоянкой рассчитан на 168 квартир: 65 однокомнатных, 96 двухкомнатных и семь трехкомнатных. Четыре квартиры предусмотрены для маломобильных жильцов. В них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.
В вестибюле жилой части размещены колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Для удобства перемещения между этажами установлены грузопассажирские лифты, их оборудовали визуальными и тактильными средствами информации. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнили в один уровень с поверхностью земли, чтобы родители с колясками и маломобильные люди могли без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.
Отмечается, что придомовую территорию благоустроили и озеленили: высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники, установили детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.
«Всего на на территории Северо-Восточного административного округа строятся и проектируются 70 жилых домов - в них расположено порядка 16 тыс. квартир. В стройке - 26 домов, в проектировании - 44 дома. С начала программы в округе ввели в эксплуатацию 37 домов на примерно 9 тыс. квартир, в том числе с начала года - шесть домов. В планах конца года в округе - ввести в эксплуатацию еще пять зданий», - сообщил Загрутдинов.