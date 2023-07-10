Собянин предложил москвичам выбрать лучшие городские проекты

Москвичи выберут в онлайн-голосовании лучшие городские проекты премии MUF Community Awards 2023. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Премия проходит в рамках Московского урбанистического форума, она присуждается людям и организациям, оказавшим влияние на развитие различных сфер жизни города.

«Номинантов отбирают представители экспертного совета, а вот кто станет победителем — решают жители города», — объяснил Собянин.

MUF Community Awards включает 14 номинаций — в их числе социальные, образовательные, спортивные, культурные и другие проекты. Проголосовать за участников можно на странице премии.

Ранее сообщалось, что на площадке форума в центральном выставочном зале «Манеж» покажут самую большую голограмму в России.