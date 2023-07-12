На юго-востоке Москвы отремонтируют дом середины XX века

В московском районе Лефортово отремонтируют дом, построенный в 1958 году, сообщила пресс-служба столичного фонда капремонта.

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Как уточняется в сообщении, в 2023 году специалисты приведут в порядок фасад и подъезды дома №1/5 в 1-ом Краснокурсантском проезде. Работы по обновлению фасада уже начались. Сейчас мастера проводят докомпановку утраченных элементов кирпичной кладки, обрабатывают антигрибковым составом места замокания.