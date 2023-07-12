На юго-востоке Москвы отремонтируют дом середины XX века
В московском районе Лефортово отремонтируют дом, построенный в 1958 году, сообщила пресс-служба столичного фонда капремонта.
Как уточняется в сообщении, в 2023 году специалисты приведут в порядок фасад и подъезды дома №1/5 в 1-ом Краснокурсантском проезде. Работы по обновлению фасада уже начались. Сейчас мастера проводят докомпановку утраченных элементов кирпичной кладки, обрабатывают антигрибковым составом места замокания.
Также мастера приведут в порядок межэтажные пояса, лепнину, фигурные кронштейны и венчающий карниз здания. Кроме того, они восстановят поврежденные плиты балконов, заменят напольную плитку, выполнят устройство новых балконных экранов и отливов. По окончании основных работ специалисты займутся установкой новых оконных блоков в местах общего пользования, ремонтом откосов и устройством нового цокольного покрытия. Заменят водосточные трубы и отмостку дома, добавляется в пресс-релизе.