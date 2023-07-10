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Завершен второй этап благоустройства территории возле станции «Зюзино» БКЛ

Работы прошли на улицах Новочеремушкинской, Матушкина и Херсонской.

Завершен второй этап благоустройства территории возле станции «Зюзино» БКЛ
© РИА Новости

Завершены основные работы второго этапа благоустройства территории возле станции «Зюзино» Большой кольцевой линии метро (БКЛ) на юго-западе столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В 2020–2021 годах были проведены работы первого этапа по улучшению пешеходной и транспортной доступности этой станции, тогда привели в порядок улицы Каховку и часть Перекопской. На втором этапе в зону благоустройства вошли улицы Новочеремушкинская, Матушкина и Херсонская. В результате реализации проекта пространство стало более комфортным и функциональным для местных жителей и тех, кто приезжает в этот район на работу или учебу», — рассказал Петр Бирюков.

Воздушные линии на участке убрали под землю в кабельную канализацию общей протяженностью около 8,5 тысячи метров, также проложили более 250 метров дополнительной водосточной сети.

Специалисты расширили и привели в порядок тротуары площадью 12 тысяч квадратных метров, заменили 26 тысяч квадратных метров дорожного полотна, а также обустроили детские площадки, наземные пешеходные переходы с контрастным освещением и удобные парковочные карманы.

На маршруте к станции «Зюзино» установили более 100 фонарей с энергоэффективными светильниками, лавочки для отдыха и навигационные стелы. На пересечении Болотниковской и Херсонской улиц заменили светофор и установили дорожные знаки в соответствии с новой транспортной схемой.

Специалисты сохранили все зеленые насаждения, ухаживая за ними во время проведения работ. Осенью планируется высадить еще более 40 деревьев.