Завершен второй этап благоустройства территории возле станции «Зюзино» БКЛ

«В 2020–2021 годах были проведены работы первого этапа по улучшению пешеходной и транспортной доступности этой станции, тогда привели в порядок улицы Каховку и часть Перекопской. На втором этапе в зону благоустройства вошли улицы Новочеремушкинская, Матушкина и Херсонская. В результате реализации проекта пространство стало более комфортным и функциональным для местных жителей и тех, кто приезжает в этот район на работу или учебу», — рассказал Петр Бирюков.