Горячее водоснабжение возобновили в половине жилых домов Москвы

После проведения гидравлических испытаний в 32 тысячах столичных зданий возобновили подачу горячей воды. Об этом во вторник, 11 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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По его словам, проверку завершили в половине жилых домов города.

— Сотрудники ПАО «МОЭК» уже провели проверку сетей почти 32 тысяч зданий, в числе которых свыше 17,2 тысячи жилых домов. В них возобновлено горячее водоснабжение, которое отключалось на время проведения гидравлических испытаний, — рассказал он.

Отмечается, что плановые отключения воды начались 15 мая, а завершатся они до 1 сентября. При этом максимальный срок профилактических работ в конкретном доме не превышает 10 дней.

Всего к новому отопительному сезону планируется подготовить более 74 тысяч зданий. Среди них более 34 тысяч жилых домов, пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».