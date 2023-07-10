Почти 50 эскалаторов отремонтировали в столичном метро за полгода

За шесть месяцев 2023 года в столичном метро отремонтировали 47 эскалаторов на 36 станциях. Система их восстановления является планово-предупредительной — механизмы обслуживают еще до того, как они выйдут из строя. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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Регулярное обслуживание необходимо эскалаторам, как и всем механизмам. Как только их пробег достигает 90 тысяч километров, специалисты выполняют средний ремонт, при особой необходимости — капитальный.

— Требования к содержанию инфраструктуры московского метро — одни из самых строгих в мире. За полгода мы отремонтировали эскалаторы на 36 станциях, чтобы они продолжали надежно работать и перевозить сотни тысяч пассажиров. Обеспечение безопасности и комфорта пассажиров — первоочередная задача, — отметил Максим Ликсутов.

В первой половине 2023 года капитальный ремонт понадобился 14 эскалаторам. На еще пяти перебрали тяговые цепи, а на 28 — провели средний ремонт, передает официальный сайт мэра Москвы.