Город выставил на торги 23 машино-места в районе Якиманка

Рядом с паркингом находится выезд на Ленинский проспект и Садовое кольцо.

© В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На городские торги выставлено 23 парковочных места на многоуровневой подземной автостоянке в центре столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Найти постоянное парковочное место в центре города со сложившейся застройкой бывает сложнее, чем в новых развивающихся районах. В этом случае оптимальным решением может стать участие в городских торгах. Например, 29 августа на открытом аукционе будет реализовано 23 машино-места в подземном паркинге на Донской улице. К участию приглашаются все желающие», — рассказал Иван Щербаков.

Автостоянка расположена в районе с жилой застройкой на подвальных этажах многоквартирного дома по адресу: Донская улица, дом 14. Рядом находится выезд на Ленинский проспект и Садовое кольцо. Поблизости есть автосервисы, мойки, шиномонтаж и автозаправочная станция.

Торги пройдут онлайн на электронной торговой площадке «Росэлторг». Заявки на участие в них можно подать до 21 августа. Для этого понадобится регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Узнать больше о городской собственности, выставленной на торги, можно на инвестиционном портале Москвы. Там же можно ознакомиться с документацией, изучить правила проведения торгов и воспользоваться другими сервисами. Раздел «Имущество от города» ежедневно обновляется, сейчас там представлено около шести тысяч объектов городского имущества.