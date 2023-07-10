Город выставил на торги 23 машино-места в районе Якиманка

Рядом с паркингом находится выезд на Ленинский проспект и Садовое кольцо.
На городские торги выставлено 23 парковочных места на многоуровневой подземной автостоянке в центре столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Найти постоянное парковочное место в центре города со сложившейся застройкой бывает сложнее, чем в новых развивающихся районах. В этом случае оптимальным решением может стать участие в городских торгах. Например, 29 августа на открытом аукционе будет реализовано 23 машино-места в подземном паркинге на Донской улице. К участию приглашаются все желающие», — рассказал Иван Щербаков.
Автостоянка расположена в районе с жилой застройкой на подвальных этажах многоквартирного дома по адресу: Донская улица, дом 14. Рядом находится выезд на Ленинский проспект и Садовое кольцо. Поблизости есть автосервисы, мойки, шиномонтаж и автозаправочная станция.
Торги пройдут онлайн на электронной торговой площадке «Росэлторг». Заявки на участие в них можно подать до 21 августа. Для этого понадобится регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Узнать больше о городской собственности, выставленной на торги, можно на инвестиционном портале Москвы. Там же можно ознакомиться с документацией, изучить правила проведения торгов и воспользоваться другими сервисами. Раздел «Имущество от города» ежедневно обновляется, сейчас там представлено около шести тысяч объектов городского имущества.
Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.
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