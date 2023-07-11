Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло

В Москве в выходные дни — 15 и 16 июля — ожидается возвращение летней погоды. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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Согласно прогнозу, в четверг, 13, июля воздух прогреется на уровне 15-17 градусов.

— В пятницу столбики термометров подберутся к 20-градусным отметкам, а в выходные ожидаются вполне летние +22…+26 градусов, — написал Леус в своем Telegram-канале.

При этом во вторник, 11 июля, москвичей ожидает облачная с неустойчивыми прояснениями погода и небольшие дожди. Днем температура воздуха в столице составит до 18 градусов тепла, а в Подмосковье — до плюс 19. Ветер подует северный порывами 5–10 метров в секунду.